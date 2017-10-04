Сумчане посетили зону АТО с концертами Деятели культуры Сумщины поздравили бойцов АТО в городах Селидово и Покровск концертными программами и презентовали проект «Мистецька варта».

Начало года творческий коллектив Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств и оркестр Главного управления национальной полиции Украины в Сумской области начали с мини-гастролей по Донецкой области.

Концерты посетили сотрудники спецподразделения Национальной полиции Сумщины, которые несут службу на территории Донецкой области, полицейские и местные жители.

Громады Покровска и Селидово наградили гостей с Сумщины благодарностями за весомый вклад в развитие национальной культуры и вручили памятные подарки.

К большому сожалению, не все бойцы спецподразделения «Сумы» смогли попасть на концерты, поэтому артисты решили заглянуть к ним сами на блок-посты, где стоят наши ребята. Кроме этого, они вручили им сладкие подарки и поздравили с новогодними праздниками.

Концерт состоялся по инициативе и поддержке начальника ГУНП в Сумской области Николая Лушпиенко.