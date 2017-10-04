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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11234

Сумчане посетили зону АТО с концертами

Деятели культуры Сумщины поздравили бойцов АТО в городах Селидово и Покровск концертными программами и презентовали проект «Мистецька варта».

Начало года творческий коллектив Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств и оркестр Главного управления национальной полиции Украины в Сумской области начали с мини-гастролей по Донецкой области.

Концерты посетили сотрудники спецподразделения Национальной полиции Сумщины, которые несут службу на территории Донецкой области, полицейские и местные жители.

Громады Покровска и Селидово наградили гостей с Сумщины благодарностями за весомый вклад в развитие национальной культуры и вручили памятные подарки.

К большому сожалению, не все бойцы спецподразделения «Сумы» смогли попасть на концерты, поэтому артисты решили заглянуть к ним сами на блок-посты, где стоят наши ребята. Кроме этого, они вручили им сладкие подарки и поздравили с новогодними праздниками.

Концерт состоялся по инициативе и поддержке начальника ГУНП в Сумской области Николая Лушпиенко.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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