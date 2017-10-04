Сумчане посетили зону АТО с концертами

Начало года творческий коллектив Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств и оркестр Главного управления национальной полиции Украины в Сумской области начали с мини-гастролей по Донецкой области.
Концерты посетили сотрудники спецподразделения Национальной полиции Сумщины, которые несут службу на территории Донецкой области, полицейские и местные жители.
Громады Покровска и Селидово наградили гостей с Сумщины благодарностями за весомый вклад в развитие национальной культуры и вручили памятные подарки.
К большому сожалению, не все бойцы спецподразделения «Сумы» смогли попасть на концерты, поэтому артисты решили заглянуть к ним сами на блок-посты, где стоят наши ребята. Кроме этого, они вручили им сладкие подарки и поздравили с новогодними праздниками.
Концерт состоялся по инициативе и поддержке начальника ГУНП в Сумской области Николая Лушпиенко.
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