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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16182

Полиция Лебедина разоблачила двух «охотников за металлом»

В течение нескольких дней двое ранее судимых местных жителей тайком выносили с местного предприятия автозапчасти, чем нанесли ущерб организации на сумму около 40 000 гривен.

В полицию Лебедина поступило заявление от одного из руководителей местного предприятия о том, что из закрытого складского помещения в течение последних нескольких дней были похищены запчасти к различным автомобилям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативным сотрудникам полиции удалось отыскать тайник, где злоумышленники прятали украденные автозапчасти и установить лиц, причастных к этому похищению. Ими оказались двое ранее судимых за аналогичные преступления местные жители 26 и 32 лет. Похищенные детали они скрыли практически рядом с обворованным предприятием, бережно прикидав сухим ветвями. Точная общая стоимость похищенного имущества в настоящее время устанавливается, но по предварительным данным детали стоят около 40 000 гривен.

«Злоумышленники планировали дождаться пока уляжется шум из-за похищения запчастей, и позже сдать их на металлолом, - говорит Олег Цуриков, начальник Лебединского отделения полиции. - По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). В случае доказательства вины подозреваемых, им грозит новый длительный срок заключения».

Право Кража Лебедин
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