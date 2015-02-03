Сколько будут платить безработным Определен размер минимального пособия по безработице.

Актуальный вопрос для нетрудоустроенных жителей Украины - размер выплат, которые можно получить от государства в период поиска нового места работы. Суммы, выплачиваемые в виде помощи, неодинаковы для разных категорий адресатов.

С 1 января 2018 года размер помощи для лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» составляет 544 гривны.

Для лиц, указанных в части первой статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» - в размере 1440 гривен.