Сколько будут платить безработным

Актуальный вопрос для нетрудоустроенных жителей Украины - размер выплат, которые можно получить от государства в период поиска нового места работы. Суммы, выплачиваемые в виде помощи, неодинаковы для разных категорий адресатов.
С 1 января 2018 года размер помощи для лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» составляет 544 гривны.
Для лиц, указанных в части первой статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» - в размере 1440 гривен.
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