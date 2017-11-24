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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28194

Сумчан приглашают посмотреть новое британское кино

26 января в «Розумному хабі» состоится показ коллекции короткометражных фильмов «Bafta: Великобритания. Коротко | «Новое Британское кино».

UA:СУМИ и «Розумний хаб» приглашают на показ коллекции короткометражных фильмов, которые были номинированы на премию BAFTA в 2017 году «BAFTA: Великобритания. Коротко», в рамках фестиваля «Новое Британское кино».

Формат: кинопоказ с дискуссией.

Фильм на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Кинопоказы фильмов фестиваля «Новое Британское кино» проходит при поддержке British Council Ukraine.

Начало в 18.30.

Где: ул. Кузнечная, 2, 2 этаж.

Досуг Кино Розумний хаб
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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