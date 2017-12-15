Сумчан приглашают посмотреть новое британское кино 26 января в «Розумному хабі» состоится показ коллекции короткометражных фильмов «Bafta: Великобритания. Коротко | «Новое Британское кино».

UA:СУМИ и «Розумний хаб» приглашают на показ коллекции короткометражных фильмов, которые были номинированы на премию BAFTA в 2017 году «BAFTA: Великобритания. Коротко», в рамках фестиваля «Новое Британское кино».

Формат: кинопоказ с дискуссией.

Фильм на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Кинопоказы фильмов фестиваля «Новое Британское кино» проходит при поддержке British Council Ukraine.

Начало в 18.30.

Где: ул. Кузнечная, 2, 2 этаж.