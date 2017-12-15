Сумчан приглашают посмотреть новое британское кино

UA:СУМИ и «Розумний хаб» приглашают на показ коллекции короткометражных фильмов, которые были номинированы на премию BAFTA в 2017 году «BAFTA: Великобритания. Коротко», в рамках фестиваля «Новое Британское кино».
Формат: кинопоказ с дискуссией.
Фильм на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Кинопоказы фильмов фестиваля «Новое Британское кино» проходит при поддержке British Council Ukraine.
Начало в 18.30.
Где: ул. Кузнечная, 2, 2 этаж.
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