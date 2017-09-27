В Сумах объявили тендер на покупку четырех маленьких автобусов В Сумах КП «Электроавтотранс» объявило тендер на покупку четырех маленьких автобусов на ожидаемую сумму 8,44 млн грн (2,11 млн грн за единицу).

Об этом сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на данные системы Prozorro.

Технические требования практически полностью повторяют требования тендеров 2017 года, когда КП «Электроавтотранс» закупило пять автобусов Атаман А092Н6.

Сейчас предприятие также хочет закупить дизельные автобусы с двигателем не ниже Евро-5, вместимостью не менее 52 человек. При этом в документации отсутствует требование по наличию низкого пола в салоне — от транспортных средств требуется только быть «приспособленными для перевозок людей с ограниченными физическими возможностями».

Помимо этого, в технических требованиях к автобусам указано, что они должны быть изготовлены не ранее 2017 года, что позволит победителю торгов поставить в Сумы транспортные средства даже если они были изготовлены год назад.

Новое требование, которое появилось сейчас и отсутствовало в предыдущих тендеров — обязательное оснащение автобусов GPS-датчиками.

На приобретение техники для троллейбусного депо в городском бюджете 2018 года предусмотрено 28,44 млн грн, из которых 20 млн предполагается направить на закупку четырех троллейбусов.

Напомним, в 2017 года КП «Электроавтотранс» закупило пять дизельных автобусов Атаман А092Н6 у ООО «Авто-Регион». В рамках первого тендера предприятие купилодва транспортных средства за 3,95 млн грн (1,975 млн грн за единицу), в рамках второго — три автобуса за 5,916 млн грн (1,972 млн грн за единицу).