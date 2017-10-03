Сумская полиция подвела итоги работы за год

Заседание коллегии проходило под председательством начальника ГУНП в Сумской области Николая Лушпиенко с участием членов коллегии, руководителей структурных подразделений, отделов и отделений полиции и их заместителей. Повестка дня был построена таким образом, чтобы максимально охватить проблемные вопросы в работе в течение отчетного периода, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Анализируя результаты работы, Николай Лушпиенко отметил, что в целом полиция Сумщины достигла определенных успехов в стабилизации криминогенной ситуации в регионе: «По итогам работы полиции за прошлый год Сумщина в целом имеет положительную динамику по раскрытию преступлений и занимает лидирующие позиции в Украине. Так, с начала года полицией раскрыто 5755 преступлений. Из них 36 умышленных убийств и 59 тяжких телесных повреждений, 165 грабежей, 40 разбойных нападений, 2499 кражи и 79 угонов транспортных средств, 313 мошенничеств. Раскрыто 831 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и 206 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия».
Руководитель ГУНП отметил имеющиеся просчеты в деятельности отдельных структурных подразделений полиции, которые существенно влияют на состояние правопорядка в регионе. Прежде всего, акцентировал внимание на необходимости активизации работы по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений, розыска злоумышленников, противодействию наркопреступности и вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, осуществлению профилактики уголовных преступлений в отношении социально незащищенных слоев населения.
«Рекомендую начальникам служб и подразделений тщательно проанализировать результаты работы каждого своего подчиненного и сделать соответствующие выводы, - подытожил Николай Лушпиенко. - Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы эффективно планировать и организовывать дальнейшую работу всех подразделений полиции».
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