Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52263

Сумская полиция подвела итоги работы за год

В Главном управлении полиции области подвели итоги работы за прошлый год.

Заседание коллегии проходило под председательством начальника ГУНП в Сумской области Николая Лушпиенко с участием членов коллегии, руководителей структурных подразделений, отделов и отделений полиции и их заместителей. Повестка дня был построена таким образом, чтобы максимально охватить проблемные вопросы в работе в течение отчетного периода, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Анализируя результаты работы, Николай Лушпиенко отметил, что в целом полиция Сумщины достигла определенных успехов в стабилизации криминогенной ситуации в регионе: «По итогам работы полиции за прошлый год Сумщина в целом имеет положительную динамику по раскрытию преступлений и занимает лидирующие позиции в Украине. Так, с начала года полицией раскрыто 5755 преступлений. Из них 36 умышленных убийств и 59 тяжких телесных повреждений, 165 грабежей, 40 разбойных нападений, 2499 кражи и 79 угонов транспортных средств, 313 мошенничеств. Раскрыто 831 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков и 206 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия».

Руководитель ГУНП отметил имеющиеся просчеты в деятельности отдельных структурных подразделений полиции, которые существенно влияют на состояние правопорядка в регионе. Прежде всего, акцентировал внимание на необходимости активизации работы по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений, розыска злоумышленников, противодействию наркопреступности и вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, осуществлению профилактики уголовных преступлений в отношении социально незащищенных слоев населения.

«Рекомендую начальникам служб и подразделений тщательно проанализировать результаты работы каждого своего подчиненного и сделать соответствующие выводы, - подытожил Николай Лушпиенко. - Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы эффективно планировать и организовывать дальнейшую работу всех подразделений полиции».

Право Итоги года Полиция
view counter

По тематике

Сумчане посетили зону АТО с концертами
Сегодня 15:11

Сумчане посетили зону АТО с концертами

Деятели культуры Сумщины поздравили бойцов АТО в городах Селидово и Покровск концертными программами и презентовали проект «Мистецька варта»....

02.01.2018 11:28

Полиция отчиталась по новогодним правонарушениям

На Сумщине новогодние праздники прошли без значительных нарушений общественного спокойствия....

08.11.2017 11:18

Конотопскими копами будет руководить женщина

Конотопский отдел полиции временно возглавляет Марина Панова....

В Ромнах полицейского поймали на взятке
04.10.2017 15:50

В Ромнах полицейского поймали на взятке

На Сумщине разоблачили полицейского, который за взятку обещал не привлекать водителя к административной ответственности....

03.10.2017 14:55

Шосткинскому полицейскому сожгли авто

Заместителю начальника Шосткинской полиции подожгли машину....

Новости

В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео, обновлено)
Вчера 09:58
В Сумах подняли тарифы на обслуживание жилья
09.01.2018 12:59
В Сумах поженились участник АТО и донетчанка
Сегодня 17:52
В Шостке усомнились в психическом здоровье российских генералов, нашедших «украинский след» в Сирии
Сегодня 17:50
Сумские биатлонистки в ТОП-5 на кубке мира
Сегодня 17:24
Областные деньги будут храниться в «Приватбанке»
Сегодня 17:16
В Сумах сконструировали бионический протез руки (видео)
Сегодня 16:29
Роменские участковые задержали двух грабителей
Сегодня 15:46
Сумчане посетили зону АТО с концертами
Сегодня 15:11
В Сумах отметили 140-летие железной дороги
Сегодня 14:29
Сумской «Центр ухода за животными» хотят поселить у «черта на Куличках»
Сегодня 14:03
На территории СНАУ образовалась несанкционированная свалка
Сегодня 13:49
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.