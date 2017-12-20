В Сумах сконструировали бионический протез руки (видео) Интеллектуальный бионический протез конечности тела человека сконструировали ученые Сумского государственного университета.

Он должен восстанавливать функции утраченной руки и способен обучаться новым движениям. Устройство основано на принципе искусственного интеллекта: реагирует на импульсы, идущие от мозга к руке, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Исследователь Артем Коробов говорит: «На данном этапе нужна доработка механической составляющей данного аппарата. И в будущем возможно будет выполнять движения каждым пальцем. Может полностью сгибать все пальцы».

Низкое энергопотребление, неинвазивный метод снятия информации и способность устройства к самообучению, по словам ученых, это - основные преимущества изобретения.

Исследователь Вячеслав Москаленко говорит: «Наша основная инновация направлена на повышение достоверности решений, то есть точности движений и улучшение в процессе эксплуатации. Существующие, уже имеют базовый функционал, их адаптировать и улучшать в процессе эксплуатации невозможно, нет такого функционала».

Протез создали с помощью 3D-принтера. Проект экспериментальный, над ним работали полгода. Потратили 15 000 гривен. Исследователи говорят, если он пойдет в производство, будет стоить дешевле зарубежных аналогов.

Исследователь Артем Коробов добавляет: «Есть такие протезы за границей, они стоят 25 000 долларов, но у них ограниченный функционал, и они мануально управляемые, то есть человеку, чтобы взять что-то, нужно сжать пальцы самому, а наша фишка, которая позволяет самому реагировать на сигналы человека и делать это с интеллектуальной составляющей, адаптироваться под различные условия - это и есть ноу-хау».

Юрий Родионов получил травму правой руки 12 лет назад, 11 из них имеет протез. Стоил он 10 000 евро. Юрий говорит - зарубежное устройство сложное в использовании и обслуживании.

Юрий рассказывает: «У меня села батарея. Модель данного протеза уже устарела. В Украине не производится никаких функциональных протезов, есть много косметических. Но проблема людей с ампутацией верхних конечностей состоит не в косметических проблемах. А в функциональных. Это то же самое, что завязать шнурки. Это уже большая проблема для человека». Ребята из политеха молодцы, что нашли эту проблему, начали им заниматься. Оно бы помогло. Но здесь нужно финансирование, так как даже попробовать что-то сделать, нужны датчики, они могут подойти кому-то, а могут не подойти. Нужны те же двигатели, которые стоят большие - дешевле, но это же рука. Она должна быть спрятана нельзя внешний аккумулятор, как в роботизированной технике, они должны быть маленькими. Маленькие стоят дорого. Чисто финансирование. Никто эту тему не поддерживает».

Сейчас ученые ищут инвесторов. Если они будут - изобретение будут совершенствовать.

15 декабря прошлого года проект победил в финале киевского фестиваля «Сикорский Челлендж» и получил премию и диплом лауреата президентского фонда «Украина».