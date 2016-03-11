Областные деньги будут храниться в «Приватбанке»

В Департаменте финансов Сумской областной государственной администрации состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков для размещения временно свободных средств областного бюджета на вкладных (депозитных) счетах в банках в 2018 году. По результатам проведения конкурса победителем конкурса признано ПАО КБ «Приватбанк», которое предложило наивысшую процентную ставку.
Сегодня, 20 декабря, состоялось пленарное заседание 17 сессии Сумского областного совета....
В Сумах появился первый троллейбус, оснащенный валидатором, который позволяет пассажирам рассчитываться за проезд с помощью собственного телефона или банковской карты....
Сегодня, 22 декабря, депутаты Сумского облсовета проголосовали за областной бюджет на 2017 год....
Сегодня, 19 декабря, около 14.15, в отделении «Приватбанка», расположенном на ул. Свободы в Шостке, был обнаружен предмет, похожий на гранату....
На заседании постоянной комиссии Сумского областного совета по вопросам развития местного самоуправления, децентрализации, административно-территориального устройства, депутатской деятельности, регламента, законности и...