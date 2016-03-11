Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16135

Областные деньги будут храниться в «Приватбанке»

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков для размещения временно свободных средств Сумского областного бюджета.

В Департаменте финансов Сумской областной государственной администрации состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков для размещения временно свободных средств областного бюджета на вкладных (депозитных) счетах в банках в 2018 году. По результатам проведения конкурса победителем конкурса признано ПАО КБ «Приватбанк», которое предложило наивысшую процентную ставку.

Экономика Областной бюджет Приватбанк
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20.12.2017 16:06

Сумской облсовет принял бюджет на 2018 год

Сегодня, 20 декабря, состоялось пленарное заседание 17 сессии Сумского областного совета....

Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой
24.11.2017 15:45

Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой

В Сумах появился первый троллейбус, оснащенный валидатором, который позволяет пассажирам рассчитываться за проезд с помощью собственного телефона или банковской карты....

22.12.2016 17:53

Сумской облсовет принял бюджет-2017

Сегодня, 22 декабря, депутаты Сумского облсовета проголосовали за областной бюджет на 2017 год....

В Шостке в отделении «Приватбанка» нашли гранату
19.12.2016 17:26

В Шостке в отделении «Приватбанка» нашли гранату

Сегодня, 19 декабря, около 14.15, в отделении «Приватбанка», расположенном на ул. Свободы в Шостке, был обнаружен предмет, похожий на гранату....

11.03.2016 18:26

На сумских правоохранителей потратят 12 миллионов из областного бюджета

На заседании постоянной комиссии Сумского областного совета по вопросам развития местного самоуправления, децентрализации, административно-территориального устройства, депутатской деятельности, регламента, законности и...

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В Шостке усомнились в психическом здоровье российских генералов, нашедших «украинский след» в Сирии
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Сегодня 17:24
Областные деньги будут храниться в «Приватбанке»
Сегодня 17:16
В Сумах сконструировали бионический протез руки (видео)
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Сегодня 15:46
Сумчане посетили зону АТО с концертами
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На территории СНАУ образовалась несанкционированная свалка
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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