Областные деньги будут храниться в «Приватбанке» Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков для размещения временно свободных средств Сумского областного бюджета.

В Департаменте финансов Сумской областной государственной администрации состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков для размещения временно свободных средств областного бюджета на вкладных (депозитных) счетах в банках в 2018 году. По результатам проведения конкурса победителем конкурса признано ПАО КБ «Приватбанк», которое предложило наивысшую процентную ставку.