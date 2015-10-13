За 2017 год госбюджет получил от Сумщины 11 миллиардов

Из них 4,854 млрд гривен - налог на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров; 2,41 млрд гривен - рентная плата за пользование недрами; 1,2788 млрд гривен - налог и сбор на доходы физических лиц (в том числе военный сбор 283 млн гривен), 1,1424 млрд гривен - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения; 922,3 млн гривен - ввозная пошлина.
Общие поступления по сравнению с 2016 годом увеличились на 1,9625 млрд гривен, или на 21,3 процента.
Существенное увеличение (на 1,2836 млрд гривен, или на 36 процентов) произошло по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров.
Также стоит отметить увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения на 522,8 млн гривен, или на 84,4 процента. Значительное увеличение поступлений произошло по налогу и сбору на доходы физических лиц на 353,5 млн гривен, или на 38,2 процента, а также по ввозной пошлине (на 296,8 млн гривен, или на 47,5 процента).
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