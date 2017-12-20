Врачи борются за жизнь девочки, сбитой на пешеходном переходе

Как рассказала мама девочки, у ребенка открытая черепно-мозговая травма, произошло кровоизлияние в мозг. Пострадавшую в ДТП ввели в состояние искусственной комы. Вчера для лечения Алены приехал нейрохирург из Сум.
Пока ребенок не транспортабельный. Как только ее состояние улучшится, девочке сделают МРТ и перевезут в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы, пишет Шостка.info.
Реквизиты для оказания материальной помощи:
Карта Приватбанка 5168 7427 0985 5518 (Яна Потапчук, мама Алены).
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