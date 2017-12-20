Конотопские футзалистки выиграли Рождественский турнир в Сумах 8-10 января в спорткомплексе СумГУ проходил Рождественский турнир по футзалу среди девушек.

В соревнованиях принимали участие 8 команд, разбитых на две подгруппы.

В группе А в полуфинал вышли конотопская «Виктория» и ДЮСШ Сумского района, из группы В – «Луганочка-2» и «Явор» (Краснополье).

В полуфиналах «Виктория» обыграла «Явор» 2:1, а ДЮСШ Сумского района ыбли сильнее луганчанок 2:0.

В матч за 3-е место «Явор» обыграл «Луганочку-2» 3:1, а в финале конотопчанки были сильнее сумчанок 3:1.

Лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь - Алина Дверницкий (ДЮСШ Сумского района)

Лучший защитник - Дарья Дзеконова (ДЮСШ Путивль)

Лучший полузащитник - Полина Рязанова («Луганочка-2»)

Лучший нападающий - Елизавета Самусенко (ДЮСШ Сумского района)

Лучший бомбардир - Оксана Жбанова («Луганочка-1»)

Лучший игрок турнира - Анна Обросимова («Виктория»)

Лучшая техника - Владислава Кочура («Явор»)

Приз зрительских симпатий - Ирина Тюрина (Сборная Сумской области)