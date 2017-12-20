Конотопские футзалистки выиграли Рождественский турнир в Сумах

В соревнованиях принимали участие 8 команд, разбитых на две подгруппы.
В группе А в полуфинал вышли конотопская «Виктория» и ДЮСШ Сумского района, из группы В – «Луганочка-2» и «Явор» (Краснополье).
В полуфиналах «Виктория» обыграла «Явор» 2:1, а ДЮСШ Сумского района ыбли сильнее луганчанок 2:0.
В матч за 3-е место «Явор» обыграл «Луганочку-2» 3:1, а в финале конотопчанки были сильнее сумчанок 3:1.
Лучшие игроки турнира:
Лучший вратарь - Алина Дверницкий (ДЮСШ Сумского района)
Лучший защитник - Дарья Дзеконова (ДЮСШ Путивль)
Лучший полузащитник - Полина Рязанова («Луганочка-2»)
Лучший нападающий - Елизавета Самусенко (ДЮСШ Сумского района)
Лучший бомбардир - Оксана Жбанова («Луганочка-1»)
Лучший игрок турнира - Анна Обросимова («Виктория»)
Лучшая техника - Владислава Кочура («Явор»)
Приз зрительских симпатий - Ирина Тюрина (Сборная Сумской области)
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