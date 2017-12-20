На Сумщине водитель наехал на женщину и поехал дальше Полиция Липовой Долины устанавливает причины аварии, в которой пострадала пожилая женщина.

В Липоводолинское отделение полиции поступило сообщение от 76-летней местной женщины, о том, что на нее совершил наезд легковой автомобиль, владелец которого оставил места ДТП.

Прибывшим по вызову полицейским очевидцы ДТП и сама потерпевшая точно указать лицо водителя и марку автомобиля не смогли. Но правоохранителям удалось оперативно отыскать автомобиль и его владельца. Им оказался 48-летний житель района, который не стал отрицать своей вины и подробно рассказал следователям обо всех обстоятельствах этого происшествия.

По предварительным данным, водитель ВАЗа, пытаясь задним ходом выехать на дорогу, не заметил пожилую женщину, которая проходила рядом, и допустил наезд на потерпевшую. Но вместо того, чтобы сразу вызвать на место происшествия полицию, мужчина визуально убедившись, что женщина может самостоятельно двигаться, поехал по своим делам.

Позже состояние самочувствие пенсионерки ухудшилось, и родные потерпевшей вызвали скорую помощь. В больнице у женщины врачи обнаружили перелом руки. Предоставив пенсионерке медицинскую помощь, они отпустили ее домой.

«По факту ДТП открытого уголовного производства предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему», - сообщил Александр Каливод, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств, избегайте резких маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните - дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.