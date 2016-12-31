Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09207

В Сумах продолжатся хоккейные баталии

На стадионе «Авангард» 13-14 января состоятся очередные игры чемпионата области и города по хоккею с шайбой.

13 января

9.00 – «Вороны» (Сумы) - ХК «Коровинцы» (чемпионат области)

11.00 - ХК «Сумы» - ХК «Бобры» (чемпионат Сум)

14 января

9.00 ХК «Ромны» - с ХК «Ахтырка» (чемпионат области)

Спорт Хоккей
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По тематике

05.01.2018 17:40

В Сумах стартует чемпионат области по хоккею

6 января на площадке стадиона «Авангард» стартует чемпионат Сумщины по хоккею среди команд высшей и первой лиг....

В Сумах разыграли кубок мэра по хоккею
26.12.2017 10:14

В Сумах разыграли кубок мэра по хоккею

В Сумах состоялся открытый кубок городского головы по хоккею с шайбой....

27.02.2017 10:00

Определился чемпион Сумщины по хоккею

25-26 февраля в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею....

23.01.2017 14:25

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

На прошлой неделе прошли первые игры чемпионата области по хоккею....

31.12.2016 16:40

В Сумах разыграли чемпионат области по хоккею среди юношей

В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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