В Сумах продолжатся хоккейные баталии

13 января
9.00 – «Вороны» (Сумы) - ХК «Коровинцы» (чемпионат области)
11.00 - ХК «Сумы» - ХК «Бобры» (чемпионат Сум)
14 января
9.00 ХК «Ромны» - с ХК «Ахтырка» (чемпионат области)
6 января на площадке стадиона «Авангард» стартует чемпионат Сумщины по хоккею среди команд высшей и первой лиг....
В Сумах состоялся открытый кубок городского головы по хоккею с шайбой....
25-26 февраля в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею....
На прошлой неделе прошли первые игры чемпионата области по хоккею....
В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею....