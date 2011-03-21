В Сумах поженились участник АТО и донетчанка

В новогодние праздники в отделе регистрации Заречного района Сумской областной юстиции поженились участник АТО Сергей и жительница Донецкой области Валентина. Он встретил ее в трудные дни войны и влюбился. Она для него стала поддержкой в жизни и лучшим другом, сообщает управление юстиции в Сумской области.
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