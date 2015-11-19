У Сумах пройде уїк-енд Європейського молодіжного парламенту Sumy EYP Weekend 2018- це 2-денна сесія, яка відбудеться 20-21 січня на базі КУ Сумська ЗОШ №27, на якій активна молодь з України та Європи буде намагається вирішити актуальні проблеми, з якими зіштовхуються країни ЄС.

Учасники сесії зберуться задля вирішення цих проблем під час роботи в комітеті, кінцевим результатом якої є написання резолюції та захист її на Генеральній асамблеї.

Органызатори запрошують учнів 9-11 класів сумський шкіл брати участь у в цьому заході та студентів перших курсів університету. Будуть присутні представники з інших країн. Також проведення Вікенду було підтримане Міністерством молоді та спорту України Необхідно заповнити аплікаційну форму та чекати результатів відбору (goo.gl/PQYXvG). Увесь захід буде відбуватися англійською мовою. Тому це чудова можливість покращити свою англійську та знайти нових друзів.

Європейський молодіжний парламент – це освітній проект, який об’єднує 41 національних осередків в країнах Європи. Метою його діяльності є залучення молодих людей в соціальні ініціативи та отримання унікального неформального навчального досвіду. Організацію не фінансує жодна політична партія або уряд; за період існування організації в Україні нас підтримували приватні компанії, фонди та благодійні організації.

Основнa ціль EYP:

Сприяння інтеграції України до Європейського Союзу шляхом виховання української молоді на демократичних цінностях та ідеалах. Сесії підвищують знання учасників стосовно розмаїття європейської культури, таким чином готуючи їх до активної участі в суспільстві.

Sumy EYP Weekend 2018 організовується ММГО «Європейський молодіжний парламент – Україна» за підтримки Управління молоді та спорту СОДА, пекарнею «Смачна випічка» та Сумським міським центром дозвілля молоді СМР у партнерстві з КУ Сумська ЗОШ №27 та «Розумний хаб».

Контакти: Софія Бондаренко +380507362715

sumy.eypweekend@eyp-ua.org

http://eyp-ua.org/ua/