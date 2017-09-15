На территории СНАУ образовалась несанкционированная свалка Как сообщает госэкоинспекция в Сумской области, на территории СНАу была обнаружена несанкционированная свалка.

О ней на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Александр Фирст.

«Просто свалка, на которую надо ребятам и девочкам из облгосадминистрации обратить внимание и сделать так, что бы ее там не было.

Местоположение: в поле, за СНАУ», - написал он.

На это госэкоинспекция ответила, также в Фейсбуке:

«Относительно несанкционированной свалки отходов на территории СНАУ, о которой идет речь в публикации Александр Фирста, сообщаем, что во время проведения инспекцией в декабре 2017 года плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Сумским национальным аграрным университетом на земельном участке (за виварием), владельцем которой в соответствии с правоустанавливающими документами является СНАУ, государственными инспекторами была выявлена несанкционированная свалка. Указанная выше территория имеет свободный доступ, постоянный контроль владельцем земельного участка в полной мере не обеспечивается, и, как следствие, на указанную территорию осуществляется вывоз мусора неустановленными лицами. По результатам проверки СНАУ выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в частности: провести работы по ликвидации несанкционированной свалки, а также обеспечить постоянный контроль за состоянием земельных участков, находящихся в пользовании СНАУ. По завершению срока, отведенного для устранения этого нарушения, инспекцией будет проведен внеплановый мероприятие по проверке состояния выполнения предоставленного предписания».