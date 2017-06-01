Сумской «Центр ухода за животными» хотят поселить у «черта на Куличках» Департамент обеспечения ресурсных платежей предлагает для КП «Центр ухода за животными», которое до сих пор не имеет своего офиса, помещение на ул. Кощия в районе Василевка.

Об этом сообщил директор КП Владимир Руденко, выложив в Фейсбуке письмо от департамента и фото «офиса».

«Это же настолько надо не любить животных и не уважать жителей города, которые любят животных, чтобы заставить их обращаться в «офиса» КП «Центр ухода за животными», без воды, света и отопления, с выгребной ямой, расположенном на Василевке, в 8 км от города, и этот хлев назвать... отдельное здание на огороженной территории в удовлетворительном состоянии», - написал он.

Напомним, приют для бездомных животных планируют разместить на ул. Римского-Корсакова.