Сумской «Центр ухода за животными» хотят поселить у «черта на Куличках»

Об этом сообщил директор КП Владимир Руденко, выложив в Фейсбуке письмо от департамента и фото «офиса».
«Это же настолько надо не любить животных и не уважать жителей города, которые любят животных, чтобы заставить их обращаться в «офиса» КП «Центр ухода за животными», без воды, света и отопления, с выгребной ямой, расположенном на Василевке, в 8 км от города, и этот хлев назвать... отдельное здание на огороженной территории в удовлетворительном состоянии», - написал он.
Напомним, приют для бездомных животных планируют разместить на ул. Римского-Корсакова.
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