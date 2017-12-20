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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18144

Рецидивисту дали 10 лет тюрьмы за изнасилование 18-летней девушки

Лебединским отделом Роменской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение относительно ранее уже судимого 47-летнего мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку.

Установлено, что обвиняемый около двух лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчина устроился на работу, находился в гражданском браке, имел дружеские отношения с соседкой, которой иногда помогал по хозяйству. Однако в июле 2016 года, когда соседки не было дома, он зашел в дом, где находилась дочь хозяйки, и, используя физическую силу, изнасиловал девушку, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Чтобы избежать ответственности злоумышленник отправил с телефона девушки на свой мобильный СМС «Приходи, я дома» и «Мама ушла». В суде он утверждал, что девушка сама его позвала, при этом между ними не было полового контакта. Однако количество грамматических ошибок в сообщениях и собранные доказательства свидетельствовали о спланированности действий и его причастности к преступлению.

«По решению суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 152 (изнасилование) УК Украины и приговорен к максимально возможной степени в пределах санкции - 10 лет лишения свободы. Сейчас по ходатайству прокуратуры он находится в следственном изоляторе», - сообщил прокурор Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры Алексей Андреев.

Право Изнасилование Лебедин Приговор суда
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