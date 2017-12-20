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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24126

Сумские биатлонистки в ТОП-5 на кубке мира

Сегодня, 11 января, в немецком Рупольдинге прошла женская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа кубка мира.

Две украинских биатлонистки – студентка СуМГУ, киевлянка Юлия Джима и сумчанка Валентина Семеренко «заехали» в цветочную церемонию (лучшие восемь по итогам гонки).

Индивидуальная гонка. Женщины

1.  Доротея Вирер (0+0+0+0) 41:29.0

2.  Кайса Макаряйнен (1+0+0+0) +12.7

3.  Розанна Кроуфорд (0+0+0+0) +21.2

...

4.  Юлия Джима (0+0+0+0) +45.9

5.  Валя Семеренко (0+0+0+0) +52.6

19.  Анастасия Меркушина (0+1+0+1) +2:22.4

22.  Ирина Варвинец (0+0+1+1) +2:30.4

62.  Юлия Журавок (0+1+1+1) +4:55.9

Елена Пидгрушная (0+0+1+2) - не финишировала

Спорт Биатлон
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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