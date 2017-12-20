Сумские биатлонистки в ТОП-5 на кубке мира Сегодня, 11 января, в немецком Рупольдинге прошла женская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа кубка мира.

Две украинских биатлонистки – студентка СуМГУ, киевлянка Юлия Джима и сумчанка Валентина Семеренко «заехали» в цветочную церемонию (лучшие восемь по итогам гонки). Индивидуальная гонка. Женщины 1. Доротея Вирер (0+0+0+0) 41:29.0 2. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0) +12.7 3. Розанна Кроуфорд (0+0+0+0) +21.2 ... 4. Юлия Джима (0+0+0+0) +45.9 5. Валя Семеренко (0+0+0+0) +52.6 19. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) +2:22.4 22. Ирина Варвинец (0+0+1+1) +2:30.4 62. Юлия Журавок (0+1+1+1) +4:55.9 Елена Пидгрушная (0+0+1+2) - не финишировала