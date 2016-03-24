Выходные-2018: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), День труда (1 мая), День Конституции Украины (28 июня), Рождества христиан западного обряда (25 декабря) и Нового года (1 января 2019).
Следовательно, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, рабочий день с пятницы 9 марта на субботу 3 марта; понедельника 30 апреля – на субботу 5 мая; пятницы 29 июня – на субботу 23 июня; понедельника 24 декабря – на субботу 22 декабря; понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.
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