В Шостке усомнились в психическом здоровье российских генералов, нашедших «украинский след» в Сирии

Об этом в комментарии «ФАКТАМ» заявил коммерческий директор ПАО «Шосткинский завод химических реактивов» Александр Макаров.
«Это просто смешно. Шосткинский завод химических реактивов выпускает химические реактивы, индикаторы и красители. И можем вам продать любой вид нашей продукции. Никаких боеприпасов, взрывчатых веществ наше предприятие не производило ни 30 лет назад, ни сегодня. Не знаю, что у российских генералов творится в голове. Завтра они могут сказать, что мы атомную бомбу на заводе собираем. И мне опять придется говорить, что наше предприятие не участвует ни в каких взрывоопасных программах», — сказал «ФАКТАМ» Александр Макаров.
Как ранее сообщали fakty.ua, в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что во время атаки российских баз в Сирии
«использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген», который якобы производят на Шосткинском заводе химических реактивов.
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