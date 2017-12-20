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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0370

Тростянецкий проект выиграл грант почти на 8 миллионов

Во время второго пленарного заседания 3-й сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова сообщил новость о том, что проект «Современный хаб для поддержки развития малого бизнеса» выиграл грант на 7,7 млн гривен.

- Из 200 проектов, представленных на конкурс, государственной комиссией было отобрано десять, к которым не было ни каких замечаний, в их числе и проект Тростянецкой городского совета о создании современного, просветительского, разрешительного, молодежного Центра путем проведения реконструкции помещения бывшей столовой завода «Электробытприбор», - поделился городской голова Юрий Бова.

Финансирование проекта будет осуществляться на 90% из государственного бюджета за средства, полученные от Европейского союза, это – 7,7 млн гривен, также предусмотрено софинансирование из городского бюджета - 10% - 868 тыс. гривен.

Общество Грант Тростянец
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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