Тростянецкий проект выиграл грант почти на 8 миллионов

- Из 200 проектов, представленных на конкурс, государственной комиссией было отобрано десять, к которым не было ни каких замечаний, в их числе и проект Тростянецкой городского совета о создании современного, просветительского, разрешительного, молодежного Центра путем проведения реконструкции помещения бывшей столовой завода «Электробытприбор», - поделился городской голова Юрий Бова.
Финансирование проекта будет осуществляться на 90% из государственного бюджета за средства, полученные от Европейского союза, это – 7,7 млн гривен, также предусмотрено софинансирование из городского бюджета - 10% - 868 тыс. гривен.
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