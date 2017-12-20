Тростянецкий проект выиграл грант почти на 8 миллионов Во время второго пленарного заседания 3-й сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова сообщил новость о том, что проект «Современный хаб для поддержки развития малого бизнеса» выиграл грант на 7,7 млн гривен.

- Из 200 проектов, представленных на конкурс, государственной комиссией было отобрано десять, к которым не было ни каких замечаний, в их числе и проект Тростянецкой городского совета о создании современного, просветительского, разрешительного, молодежного Центра путем проведения реконструкции помещения бывшей столовой завода «Электробытприбор», - поделился городской голова Юрий Бова.

Финансирование проекта будет осуществляться на 90% из государственного бюджета за средства, полученные от Европейского союза, это – 7,7 млн гривен, также предусмотрено софинансирование из городского бюджета - 10% - 868 тыс. гривен.