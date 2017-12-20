Вторая лига: «Технология» «сделала» «Food Centre» (видео) 11 января в центральном матче третьего тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 3 «технологи» с уверенным перевесом в счете обыграли команду «Food Centre».

«Технология» - «Food Centre» 5:1 (1:1) Голы: Сорока (5), Игумнов (21), Бурдюг (23), Ганжа (28, 38) - Шаповал (16) Предупреждения: Сорока (15), Петраков (30), Игумнов (31) - Острога (18) Сегодня, в 19.00 в манеже СумГУ пройдет вторая игра третьего тура между командами «Nicmas» и «Lex VSK»