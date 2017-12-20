Вторая лига: «Технология» «сделала» «Food Centre» (видео)

«Технология» - «Food Centre» 5:1 (1:1)
Голы: Сорока (5), Игумнов (21), Бурдюг (23), Ганжа (28, 38) - Шаповал (16)
Предупреждения: Сорока (15), Петраков (30), Игумнов (31) - Острога (18)
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