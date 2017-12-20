На Сумщине 7 человек заболели корью

«По ситуации с заболеваемостью корью в Сумской области: за последнее время заболели 7 человек, из них 4 детей, это не больше аналогичных периодов предыдущих лет.
90% детей вовремя вакцинированы, а вакцины достаточно во всех лечебных учреждениях области.
Еще раз призываю родителей взвешенно и ответственно относится к своевременной вакцинации детей, а всех - не паниковать, а в случае ухудшения состояния здоровья обращаться к врачу».
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