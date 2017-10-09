Сумы примут чемпионат Украины по стрельбе из лука 17-21 января в Сумах пройдет чемпионат Украины по стрельбе из классического и блочного лука в помещении.

Лучшие «робин гуды» страны съедутся в манеж СумГУ. Они поборются не только за медали чемпионата, но и за место в сборной команде на чемпионат мира.

Начало соревнований 17 января в 12.00, дальше с 9.00. Вход свободный.