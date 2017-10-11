В ЦПАУ временно не выдают загранпаспорта (видео)

Причина - технические проблемы, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Начальник ЦПАУ Алла Стрижова говорит: «9 января в 10-50 прервалась связь с демографическим реестром. По этой причине мы не можем работать. Мы не можем принимать документы от субъектов обращений, выдавать документы готовы. В очереди насчитывалось 10 января в 150 человек, на сегодня официального ответа и конкретного ответа причины исчезновения связи нет. Управлением направлялось неоднократно обращения и по телефону к госпредприятию «Украинские специальные системы» по поводу того, чтобы наладили эту связь».
Константин Довгань, инженер ГП «Украинские специальные системы» говорит: «Вчера мы письмо получили, 9-го числа в 10:55 была оборван связь. Проблема решается, работаем над этим. Сроки, к сожалению, не известны».
Как сообщила пресс-секретарь управления Государственной миграционной службы в Сумской области Алена Душкина, у них - на Белопольском шоссе, 24 и ул. Нижнехолодногорская, 8 паспорта выдают - по линии службы связь есть, поскольку имеют свою оптоволоконную линию.
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