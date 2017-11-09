В Сумах показали, что говорит мэр Лысенко и что делает на самом деле Сумской активист, член общественной комиссии по бюджету Андрей Фролков обнародовал обещания и лозунги мэра Сум Александра Лысенко и то, что на самом деле выполняет городской голова.

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