В Сумах показали, что говорит мэр Лысенко и что делает на самом деле

Депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков раскрыл тайну: почему мэр Сум Александр Лысенко не замечает, что в зале заседаний довольно прохладно....
У мэра Сум Александра Лысенко зарплата одна из самых больших среди мэров областных центров Украины....
Сегодня, 20 ноября, аппаратное совещание в мэрии началось с получасовым опозданием....
Мэр Сум Александр Лысенко недоволен подчиненными, которые не могут нормально выполнять свою работу.... 1
Городской голова Сум Александр Лысенко накануне Дня работников культуры посетил библиотеку им. Т. Шевченко, где собственным примером призвал сумчан записываться...