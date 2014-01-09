Сумское общество защиты животных просит о срочной помощи

«ВНИМАНИЕ! Кто может помочь?
На улице Ковпака в канализационный люк упала собака. МЧС отказали в помощи. Кто может оценить обстановку и попытаться спасти животное?
Телефон для связи – 0663310855», - говорится на странице в фейсбуке Общества защиты животных.
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