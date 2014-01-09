Сумское общество защиты животных просит о срочной помощи Сумские активисты просят помочь собаке, которая упала в канализационный люк.

«ВНИМАНИЕ! Кто может помочь?

На улице Ковпака в канализационный люк упала собака. МЧС отказали в помощи. Кто может оценить обстановку и попытаться спасти животное?

Телефон для связи – 0663310855», - говорится на странице в фейсбуке Общества защиты животных.