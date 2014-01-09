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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35323

Сумское общество защиты животных просит о срочной помощи

Сумские активисты просят помочь собаке, которая упала в канализационный люк.

«ВНИМАНИЕ! Кто может помочь?

На улице Ковпака в канализационный люк упала собака. МЧС отказали в помощи. Кто может оценить обстановку и попытаться спасти животное?

Телефон для связи – 0663310855», - говорится на странице в фейсбуке Общества защиты животных.

Общество Общество защиты животных
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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