В Сумах поймали наркодилера Полиция Сум за стуки раскрыла семь наркопреступлений.

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 58 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В Сумах в ходе санкционированного обыска в домовладении местного жителя работники полиции обнаружили и изъяли 27 бумажных свертков с марихуаной общим весом 150 граммов, которые тот хранил с целью сбыта, самодельное устройство для употребления марихуаны с наслоением экстракта каннабиса, фрагмент пластиковой бутылки с наслоением экстракта каннабиса и три таблетки неизвестного происхождения. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

По улице Нахимова работники полиции остановили молодого человека, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято 1 грамм амфетамина.

А на проспекте Курском, в одном из жилых помещений у мужчины, который уже попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с наркотиками, правоохранители изъяли посуду, шприцы и бутылки с остатками наркотических веществ и некоторые химические вещества, применяемые в изготовлении наркотиков.

Еще по два грамма марихуаны полицейские изъяли у двух прохожих во время поверхностного осмотра на улицах Мира и Ярослава Мудрого. А в самом центре города, на улице Ильинской, сотрудники управления патрульной полиции задержали местного жителя с четырьмя граммами марихуаны.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.