В Шостке на пешеходном переходе автомобиль опять сбил ребенка

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, в 18:20 на пешеходном переходе по улице Кожедуба автомобиль ВАЗ-21011 сбил 13-летнего мальчика. Водитель остановился, посадил ребенка в автомобиль и отвез его домой, сообщает Шостка.info.
Вечером дома ребенок все рассказал родителям. У мальчика болела нога, был сломан саксофон, с которым он, по всей видимости, возвращался из музыкальной школы. В 20:30 родители отвезли ребенка в больницу. У мальчика диагностировали ушибы. Из больницы о произошедшем ДТП сообщили в полицию.
Номеров автомобиля ребенок не запомнил. Описывал автомобиль только как «копейка» желтого цвета». Номер телефона, который оставил водитель ребенку, уже был недоступен.
Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции в течение часа нашли горе-водителя. Это 32-летний шосткинец, который не имеет прав на управление транспортными средствами. Автомобиль уже был спрятан в гараже одного из автокооперативов города.
Сотрудникам полиции водитель пояснил свой поступок тем, что сам испугался, тем более, что не имеет водительского удостоверения.
Была вызвана следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное производство, проводится дальнейшая проверка. Автомобиль помещен на штрафплощадку отдела полиции.
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