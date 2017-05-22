Верховный суд определит подсудность уголовного дела бывшего главного врача психиатрической больницы В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба на постановление Ахтырского горрайонного суда, которым прокурору был возвращен обвинительный акт в отношении бывшего главного врача «Областной специализированной больницы № 2» в Ахтырском районе.

Однако, в связи с тем, что 4 из 5 судей уголовной палаты апелляционного суда участвовали в данном уголовном производстве на стадии досудебного расследования и в соответствии с уголовным процессуальным законом не могут участвовать при рассмотрении дела по существу, пока невозможно образовать состав суда для рассмотрения представленной стороной обвинения апелляционной жалобы. Поэтому Апелляционный суд Сумской области направил в Кассационный уголовный суд Верховного Суда представление, в котором просил направить материалы судебного дела в другой суд апелляционной инстанции.

Напомним действия бывшего руководителя Ахтырской психбольницы Лилии Неофитной квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 / ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.