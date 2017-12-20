В Сумах планируют повысить тарифы в коммунальном транспорте В повестку дня заседания исполкома 16 января внесен вопрос о повышении стоимости проезда в городских автобусах и троллейбусах.

Согласно проекта решения «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП «Электроавтотранс», планируется повысить стоимость проезда в троллейбусах до 3,10 грн, в автобусах до 5,00 грн. При этом для школьников 1-4 классов будет действовать льготная цена в 1,55 и 2,50 грн соответственно.

Напомним: сейчас стоимость проезда в троллейбусах для горожан составляет 2 грн (1 грн для школьников), в автобусах – 3 грн (1,50 грн для школьников). В то же время исполком принимал решение установить тариф для троллейбусов в 2,40 грн, для автобусов – 3,65 грн. То есть разницу оплачивали из городского бюджета. Вероятно, теперь также будет компенсация из бюджета, а стоимость установят, например, в 2,50 грн и 4,00 грн.