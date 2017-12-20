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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04478

В Сумах планируют повысить тарифы в коммунальном транспорте

В повестку дня заседания исполкома 16 января внесен вопрос о повышении стоимости проезда в городских автобусах и троллейбусах.

Согласно проекта решения «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП «Электроавтотранс», планируется повысить стоимость проезда в троллейбусах до 3,10 грн, в автобусах до 5,00 грн. При этом для школьников 1-4 классов будет действовать льготная цена в 1,55 и 2,50 грн соответственно.

Напомним: сейчас стоимость проезда в троллейбусах для горожан составляет 2 грн (1 грн для школьников), в автобусах – 3 грн (1,50 грн для школьников). В то же время исполком принимал решение установить тариф для троллейбусов в 2,40 грн, для автобусов – 3,65 грн. То есть разницу оплачивали из городского бюджета. Вероятно, теперь также будет компенсация из бюджета, а стоимость установят, например, в 2,50 грн и 4,00 грн.

Экономика Коммунальный транспорт Подорожание проезда Тарифы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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