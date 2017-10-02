На Конотопщине создадут Мемориальный музей Николая Стороженко

Николай Андреевич - академик Национальной академии искусств Украины, народный художник Украины, профессор, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, основатель и многолетний руководитель Мастерской живописи и храмовой культуры в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.
Основание Мемориального музея имеет целью популяризацию творческого наследия мастера.
Оргкомитет по созданию музея просит откликнуться друзей, учеников, коллег, которые могут поделиться воспоминаниями, фотографиями, документами, идеями, ведь имя великого мастера стоит уважения и почтения всех поколений.
Оргкомитет находится по адресу: 41615 г. Конотоп, пр.Мира 19, Конотопская районная библиотека, тел. (05447) 2 55 96, 096 173 7562, адрес: konotop-biblioteka@ukr.net.
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