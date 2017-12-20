Инспектор Гоструда, пойманная на взятке, заплатит штраф

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Ковпаковского районный суд г. Сумы, которым 35-летняя женщина признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15 - ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Как следует из материалов уголовного производства, инспектор Управления Гоструда в Сумской области, будучи должностным лицом, проводила плановые проверки физических лиц предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории торгового центра «Киев». С целью незаконного обогащения и получения неправомерной выгоды путем обмана и подстрекательства, пыталась получить денежные средства у одного из представителей малого бизнеса. Сообщила предпринимателю, который был владельцем бистро, что на него будет наложен административный штраф в размере 90 000 гривен за нарушение законодательства о труде и отметила, что поможет ему в решении проблемы за вознаграждение в размере 10 тыс. грн.
Приговором суда первой инстанции женщина была признана виновной в совершении инкриминируемых ей уголовных правонарушений. Учитывая степень тяжести преступления, смягчающие обстоятельства, в частности наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие судимостей, назначено наказание в виде штрафа – 11 900 гривен.
На решение местного суда поступили апелляционные жалобы. Одна - от обвиняемой, другая - от прокурора. Сторона защиты просила отменить приговор и закрыть уголовное производство. Обвинение - изменить приговор в части признания допустимым ряда доказательств.
Рассмотрев дело, коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы обвиняемой в связи с ее необоснованностью и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора.
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