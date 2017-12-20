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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00185

Инспектор Гоструда, пойманная на взятке, заплатит штраф

Приговор инспектору Гоструда, обвиняемой во взяточничестве, оставлен без изменений.

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Ковпаковского районный суд г. Сумы, которым 35-летняя женщина признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15 - ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как следует из материалов уголовного производства, инспектор Управления Гоструда в Сумской области, будучи должностным лицом, проводила плановые проверки физических лиц предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории торгового центра «Киев». С целью незаконного обогащения и получения неправомерной выгоды путем обмана и подстрекательства, пыталась получить денежные средства у одного из представителей малого бизнеса. Сообщила предпринимателю, который был владельцем бистро, что на него будет наложен административный штраф в размере 90 000 гривен за нарушение законодательства о труде и отметила, что поможет ему в решении проблемы за вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Приговором суда первой инстанции женщина была признана виновной в совершении инкриминируемых ей уголовных правонарушений. Учитывая степень тяжести преступления, смягчающие обстоятельства, в частности наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие судимостей, назначено наказание в виде штрафа – 11 900 гривен.

На решение местного суда поступили апелляционные жалобы. Одна - от обвиняемой, другая - от прокурора. Сторона защиты просила отменить приговор и закрыть уголовное производство. Обвинение - изменить приговор в части признания допустимым ряда доказательств.

Рассмотрев дело, коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы обвиняемой в связи с ее необоснованностью и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора.

Право Апелляционный суд Сумской области Взятка Приговор суда Управление гоструда в Сумской области
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