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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04481

Харьковчане сняли с вышки сотовой связи аккумуляторы

В Ахтырском районе трое «гастролеров» из соседней области сняли с одной из вышек мобильной связи восемь аккумуляторных батарей, общей стоимостью около 25 000 гривен.

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило сообщение от службы безопасности одного из мобильных операторов о возможной попытке кражи аккумуляторных батарей с вышки сотовой связи, расположенной возле одного из сел района.

На место происшествия был направлен ближайший наряд группы реагирования патрульной полиции. Подъезжая к месту преступления, правоохранители заметили автомобиль «ВАЗ-21115», который двигался с подозрительно низкой посадкой. Работники полиции решили проверить данное транспортное средство. Водителем автомобиля оказался 31-летний житель соседней области. Вместе с ним в машине находились еще двое его земляков 37 и 20 лет.

«Осмотрев салон автомобиля, полицейские обнаружили восемь аккумуляторных батарей, о которых говорилось в сообщении заявителя, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - К тому же, внутри легковушки находились ножницы для резьбы по металлу, специальные ключи и другие орудия для отсоединения аккумуляторов. На вопрос полицейских о происхождении всех этих предметов, ни один из трех мужчин, объяснений не предоставил. Поэтому, для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа».

Уже во время проведения первоочередных следственных действий подозрения полицейских подтвердились, - аккумуляторные батареи были похищены с местной вышки сотовой связи. По предварительным подсчетам стоимость похищенного составляет около 25 000 гривен. Данные батареи правоохранители изъяли, а уже после соответствующего оформления материалов, будет решен вопрос об их возвращении владельцу.

Работники полиции в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» проверяют всех трех мужчин на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Ахтырского и соседних районов. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырский район Кража
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