В Тростянце теперь тоже можно пожениться за сутки Отныне каждая пара, желающая вступить в брак за сутки в историческом месте, Дворце Голицына - может воспользоваться такой возможностью в Тростянце.

Для этого необходимо обратиться к организатору брака в Тростянце, который находится по адресу г. Тростянец, ул. Мира, 2, и принимает заявления с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (05458) 5-12-54, сообщает управление юстиции в Сум ской области.