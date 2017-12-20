В Тростянце теперь тоже можно пожениться за сутки

Для этого необходимо обратиться к организатору брака в Тростянце, который находится по адресу г. Тростянец, ул. Мира, 2, и принимает заявления с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (05458) 5-12-54, сообщает управление юстиции в Сум ской области.
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