Полицейские помогли священнослужителю разыскать церковные книги Пытаясь найти пропавшие богослужебные книги, священник Беевской церкви обратился в полицию.

К участковому Липоводолинского отделения полиции обратился сельский голова с. Беево. Он рассказал, что к нему пришел священнослужитель и сообщил о краже церковных книг из помещения церкви.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Полицейские начали проверку ранее судимых, которые могли совершить данную кражу.

«Однако, в ходе проверки, в полиции возникли сомнения в заявленной краже, - комментирует Александр Каливода, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Священнослужитель заметил, что повреждены боковые окна помещения церкви. Но, осмотрев все тщательно, правоохранители никаких следов проникновения не обнаружили. К тому же, ценные вещи, которые обычно похищают злоумышленники, были целыми и невредимыми».

В полиции сомнений не оставалось - книги забрал тот, кто имел к ним доступ. Поэтому, пообщавшись с заявителем, оказалось, что об их местонахождении было известно и жене священника. Женщина рассказала правоохранителям, что богослужебные книги унесла она и спрятала их в собственном доме, объяснив, что в церкви они с мужем бывают только на службе, а потому, чтобы их никто не украл, хранить их решила дома, о чем забыла сказать мужу.

Священник и его жена поблагодарили работников полиции за кропотливую работу и проявленную заботу, а также за то, что помогли найти книги, которые для них, как для служителей церкви имеют большую ценность, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.