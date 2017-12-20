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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26227

Полицейские помогли священнослужителю разыскать церковные книги

Пытаясь найти пропавшие богослужебные книги, священник Беевской церкви обратился в полицию.

К участковому Липоводолинского отделения полиции обратился сельский голова с. Беево. Он рассказал, что к нему пришел священнослужитель и сообщил о краже церковных книг из помещения церкви.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Полицейские начали проверку ранее судимых, которые могли совершить данную кражу.

«Однако, в ходе проверки, в полиции возникли сомнения в заявленной краже, - комментирует Александр Каливода, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Священнослужитель заметил, что повреждены боковые окна помещения церкви. Но, осмотрев все тщательно, правоохранители никаких следов проникновения не обнаружили. К тому же, ценные вещи, которые обычно похищают злоумышленники, были целыми и невредимыми».

В полиции сомнений не оставалось - книги забрал тот, кто имел к ним доступ. Поэтому, пообщавшись с заявителем, оказалось, что об их местонахождении было известно и жене священника. Женщина рассказала правоохранителям, что богослужебные книги унесла она и спрятала их в собственном доме, объяснив, что в церкви они с мужем бывают только на службе, а потому, чтобы их никто не украл, хранить их решила дома, о чем забыла сказать мужу.

Священник и его жена поблагодарили работников полиции за кропотливую работу и проявленную заботу, а также за то, что помогли найти книги, которые для них, как для служителей церкви имеют большую ценность, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Казус Кража Липоводолинский район Церковь
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