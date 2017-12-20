Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20177

Между СумГУ и Обществом Красного Креста Украины подписано соглашение о сотрудничестве

11 января в Сумском государственном университете было подписано соглашение о сотрудничестве с Сумской областной организацией Общества Красного Креста Украины.

Подписи под документом поставили ректор СумГУ Анатолий Васильев и председатель организации Игорь Шаповал.

Соглашение предусматривает реализацию планов в восьми направлениях. Первоочередной задачей является создание симуляционного центра практической подготовки студентов по индивидуальному и коллективному оказанию первой помощи населению и разработка и реализация учебного курса «Уход за тяжелобольными в домашних условиях» для населения области. Также планируется научное сотрудничество в подготовке грантовых проектов медико-социальной направленности и создание «Школы волонтеров» в СумГУ для гуманитарной работы среди социально незащищенных категорий населения. С целью популяризации и развития донорства крови будет создан «Банк крови» для предоставления безвозмездной помощи препаратами и компонентами крови студентам и преподавателям СумГУ, работникам Красного Креста и др. Кроме того, планируется проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение правовой культуры, понимание норм международной гуманитарной политики и гуманитарных ценностей студентами и преподавателями университета; подготовка студентов и работников университета по вопросам оказания первой помощи в случае возникновения локальных чрезвычайных ситуаций и проведение совместных гуманитарных акций Красного Креста.

Ректор СумГУ Анатолий Васильев отметил: «Это соглашение будет действовать в двух направлениях – профессиональном: в составе университета мощный медицинский институт, сотрудничество с которым может осуществляться в кругу тех задач, которые решает Общество Красного Креста. Эти задачи полностью совпадают с профессиональной работой как профессорско-преподавательского состава института, ученых, так и будущих специалистов – выпускников медицинского института. Второе направление – социальное, ведь волонтерское движение в университете очень распространено: около 200 студентов на постоянной основе занимаются волонтерской работой. Это соглашение имеет реальное содержание, которое будет реализовано».

«Я думаю, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и для университета, и для областной организации Общества Красного Креста. Соглашение является ярким образцом сотрудничества науки с общественной организацией и примером для других учебных заведений », – подчеркнул председатель организации Игорь Шаповал. Также он отметил символичность этого соглашения, поскольку в этом году Красному Кресту исполняется сто лет, сообщает сайт вуза.

Общество Красный крест СумГУ
view counter

По тематике

Вчера 16:29

В Сумах сконструировали бионический протез руки (видео)

Интеллектуальный бионический протез конечности тела человека сконструировали ученые Сумского государственного университета....

10.01.2018 16:44

СумГУ признан лидером среди украинских университетов по международному рейтингу GreenMetric

Сумской государственный университет подтвердил первое место среди украинских высших учебных заведений в международном рейтинге GreenMetric 2017, который оценивает уровень развитости...

Сумчанин получил премию Фонда им. П. Костюка
27.12.2017 17:10

Сумчанин получил премию Фонда им. П. Костюка

По результатам конкурса среди молодых ученых Украины в области биомедицинских исследований премию Фонда П. Костюка получил представитель Сумского государственного университета,...

В Сумах состоялся открытый кубок по судомодельному спорту
27.12.2017 14:41

В Сумах состоялся открытый кубок по судомодельному спорту

23-24 декабря в бассейне общежития-гостиницы СумГУ прошли соревнования на Кубок Сумского государственного университета по судомодельному спорту....

22.12.2017 17:59

Стартап-проект СумГУ получил премию Президентского Фонда «Украина»

Проект «Интеллектуальный бионический протез конечности тела человека», разработанный учеными Сумского государственного университета, победил в финале фестиваля «SIKORSKY CHALLENGE - 2017»...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.