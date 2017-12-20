Между СумГУ и Обществом Красного Креста Украины подписано соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили ректор СумГУ Анатолий Васильев и председатель организации Игорь Шаповал.
Соглашение предусматривает реализацию планов в восьми направлениях. Первоочередной задачей является создание симуляционного центра практической подготовки студентов по индивидуальному и коллективному оказанию первой помощи населению и разработка и реализация учебного курса «Уход за тяжелобольными в домашних условиях» для населения области. Также планируется научное сотрудничество в подготовке грантовых проектов медико-социальной направленности и создание «Школы волонтеров» в СумГУ для гуманитарной работы среди социально незащищенных категорий населения. С целью популяризации и развития донорства крови будет создан «Банк крови» для предоставления безвозмездной помощи препаратами и компонентами крови студентам и преподавателям СумГУ, работникам Красного Креста и др. Кроме того, планируется проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение правовой культуры, понимание норм международной гуманитарной политики и гуманитарных ценностей студентами и преподавателями университета; подготовка студентов и работников университета по вопросам оказания первой помощи в случае возникновения локальных чрезвычайных ситуаций и проведение совместных гуманитарных акций Красного Креста.
Ректор СумГУ Анатолий Васильев отметил: «Это соглашение будет действовать в двух направлениях – профессиональном: в составе университета мощный медицинский институт, сотрудничество с которым может осуществляться в кругу тех задач, которые решает Общество Красного Креста. Эти задачи полностью совпадают с профессиональной работой как профессорско-преподавательского состава института, ученых, так и будущих специалистов – выпускников медицинского института. Второе направление – социальное, ведь волонтерское движение в университете очень распространено: около 200 студентов на постоянной основе занимаются волонтерской работой. Это соглашение имеет реальное содержание, которое будет реализовано».
«Я думаю, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и для университета, и для областной организации Общества Красного Креста. Соглашение является ярким образцом сотрудничества науки с общественной организацией и примером для других учебных заведений », – подчеркнул председатель организации Игорь Шаповал. Также он отметил символичность этого соглашения, поскольку в этом году Красному Кресту исполняется сто лет, сообщает сайт вуза.
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