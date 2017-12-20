В Глухове работнику пилорамы ампутировали руку

30-летний мужчина приступил к работе в свитере с растянутыми рукавами, в результате чего тот попал в станок. А вместе с ним затянуло и руку. Мужчину с травмированной конечностью доставил в Глуховскую больницу владелец деревообрабатывающего предприятия. Пациента госпитализировали в реанимационное отделение.
Как сказали врачи, им пришлось спасать не руку, а жизнь человека, потому как были потеряны драгоценные минуты по оказанию первой помощи. В итоге потерпевшему ампутировали правую конечность. Родственники пострадавшего подняли тревогу, общаться с хозяином пилорамы они намерены лишь в правовом поле, написали заявление в прокуратуру. На данный момент ведется расследование данного ЧП, пишет Курьер.
По принципиальной позиции прокуратуры отменено незаконное реабилитирующее решение суда первой инстанции....
За нарушение правил рыболовства в г. Глухов виновные лица понесут ответственность....
Полиция проверяет обстоятельства несчастного случая....
2 января в 20:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
Безработная 27-летняя глуховчанка, чтобы вкусно полакомиться на новогодние праздники, прибегла к краже....