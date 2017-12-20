В Глухове работнику пилорамы ампутировали руку ЧП случилось в Глухове в среду, 10 января.

30-летний мужчина приступил к работе в свитере с растянутыми рукавами, в результате чего тот попал в станок. А вместе с ним затянуло и руку. Мужчину с травмированной конечностью доставил в Глуховскую больницу владелец деревообрабатывающего предприятия. Пациента госпитализировали в реанимационное отделение.

Как сказали врачи, им пришлось спасать не руку, а жизнь человека, потому как были потеряны драгоценные минуты по оказанию первой помощи. В итоге потерпевшему ампутировали правую конечность. Родственники пострадавшего подняли тревогу, общаться с хозяином пилорамы они намерены лишь в правовом поле, написали заявление в прокуратуру. На данный момент ведется расследование данного ЧП, пишет Курьер.