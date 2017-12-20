Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46197

В Глухове работнику пилорамы ампутировали руку

ЧП случилось в Глухове в среду, 10 января.

30-летний мужчина приступил к работе в свитере с растянутыми рукавами, в результате чего тот попал в станок. А вместе с ним затянуло и руку. Мужчину с травмированной конечностью доставил в Глуховскую больницу владелец деревообрабатывающего предприятия. Пациента госпитализировали в реанимационное отделение.

Как сказали врачи, им пришлось спасать не руку, а жизнь человека, потому как были потеряны драгоценные минуты по оказанию первой помощи. В итоге потерпевшему ампутировали правую конечность. Родственники пострадавшего подняли тревогу, общаться с хозяином пилорамы они намерены лишь в правовом поле, написали заявление в прокуратуру. На данный момент ведется расследование данного ЧП, пишет Курьер.

Право Глухов Несчастный случай Пилорама Чп
view counter

По тематике

Вчера 10:31

Дело насильника-наркомана будут разбирать повторно

По принципиальной позиции прокуратуры отменено незаконное реабилитирующее решение суда первой инстанции....

В Глухове поймали рыболовов-браконьеров
09.01.2018 15:24

В Глухове поймали рыболовов-браконьеров

За нарушение правил рыболовства в г. Глухов виновные лица понесут ответственность....

03.01.2018 12:24

В Белополье электрика убило током

Полиция проверяет обстоятельства несчастного случая....

Спасатели освободили авто из кювета
03.01.2018 11:23

Спасатели освободили авто из кювета

2 января в 20:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

27.12.2017 15:15

В Глухове поймали магазинную воровку

Безработная 27-летняя глуховчанка, чтобы вкусно полакомиться на новогодние праздники, прибегла к краже....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.