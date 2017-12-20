Шосткинец обворовал съемную квартиру

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 54-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что мужчина, который снимает у нее жилье, ее обокрал. По словам заявительницы, из квартиры исчезли зимняя куртка и керамические статуэтки.
Участковый быстро разыскал подозреваемого - ранее судимого 26-летнего жителя одного из сел Шосткинского района, который признался в содеянном. Вещи мужчина забрал себе и отвез их домой, считая, что владелица арендованной квартиры в полицию обращаться не будет.
Полицейский уже вернул потерпевшей похищенные вещи. А вот в отношении мужчины открыли очередное уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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