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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30106

Полиция разыскивает пропавшего без вести (фото)

Бурынским отделением полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Мозговой Юрий Вячеславович, 1985 г.р., житель села Слобода.

7 января текущего года Мозговой Юрий Вячеславович ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По словам родных, разыскиваемый злоупотребляет алкогольными напитками и состоит на учете у врача-психиатра.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 30-35 лет, рост около 160-170 см, худощавого телосложения, глаза карие, лицо овальное, нос прямой. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черную шапку и черные ботинки.

Полиция призывает всех граждан, куму известны какие-либо сведения о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Бурынское отделение полиции по адресу: Бурынь, ул. Д.Бедного, дом №2 или по телефонам: 099-447-26-11, (05454) 2-13-49 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Пропал без вести
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