Полиция разыскивает пропавшего без вести (фото)

7 января текущего года Мозговой Юрий Вячеславович ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По словам родных, разыскиваемый злоупотребляет алкогольными напитками и состоит на учете у врача-психиатра.
Приметы пропавшего мужчины: на вид 30-35 лет, рост около 160-170 см, худощавого телосложения, глаза карие, лицо овальное, нос прямой. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черную шапку и черные ботинки.
Полиция призывает всех граждан, куму известны какие-либо сведения о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Бурынское отделение полиции по адресу: Бурынь, ул. Д.Бедного, дом №2 или по телефонам: 099-447-26-11, (05454) 2-13-49 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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