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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине обнаружили бешенство у бездомного кота

На Роменщине обнаружили бешенство у бездомного кота.

Согласно результатам лабораторных исследований Сумского филиала Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы от 4 января 2018 года подтверждено заболевание бешенством бездомного кота в с. Горовое, Роменского района.

В неблагополучном пункте проводятся мероприятия по локализации и ликвидации заболевания, сообщает Госпродпотреб служба в Сумской области.

Общество Бешенство Роменский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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