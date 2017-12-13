На Сумщине обнаружили бешенство у бездомного кота На Роменщине обнаружили бешенство у бездомного кота.

Согласно результатам лабораторных исследований Сумского филиала Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы от 4 января 2018 года подтверждено заболевание бешенством бездомного кота в с. Горовое, Роменского района.

В неблагополучном пункте проводятся мероприятия по локализации и ликвидации заболевания, сообщает Госпродпотреб служба в Сумской области.