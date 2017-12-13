На Сумщине обнаружили бешенство у бездомного кота

Согласно результатам лабораторных исследований Сумского филиала Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы от 4 января 2018 года подтверждено заболевание бешенством бездомного кота в с. Горовое, Роменского района.
В неблагополучном пункте проводятся мероприятия по локализации и ликвидации заболевания, сообщает Госпродпотреб служба в Сумской области.
Сумская облгосадминистрация и Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины получили окончательные решения о создании первой объединенной территориальной...
В июне 2016 года Госэкоинспекцией в Сумской области была проведена плановая проверка РГАП «Роменский агролесхоз», в ходе которой был выявлен...
21 декабря в 11:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Герасимовка Роменского района....
13 декабря в 15:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Марковское Роменского района....
25-летний дворник соблазнился на телевизор, который похитил из складского помещения учебного заведения....