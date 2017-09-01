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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4385

Жителей Сумщины приглашает к участию в «Благотворительной Украине»

Именно под таким названием в Киеве весной пройдет Национальный конкурс для лучших благотворителей и благотворительных инициатив в украинской общественной пространстве.

Благотворители смогут стать первыми в пятнадцати коллективных, трех индивидуальных и трех специальных номинациях. Заявки для участия в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина - 2017» будут приниматься до 15 февраля 2018 года.

По итогам конкурса лучших благотворителей, волонтеров и меценатов страны отметят уникальной наградой «Ангел добра» - в неформальной среде ее называют благотворительным «Оскаром».

Выбирать лучших будет Национальная экспертный совет, в состав которого будут входить певица, журналистка и общественный деятель Анжелика Рудницкая, лидер группы «Мандри» Сергей Фоменко, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван Малкович, певица Марина Одольская, поэт Сергей Жадан и фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя. Возглавит совет президент Всеукраинского благотворительного фонда «Приятели детей» Марина Крыса.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке: www.blagoukraine.org.

Общество Благотворительность
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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