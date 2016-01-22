Сумщина готується до Дня Соборності України На нараді під головуванням керівника апарату облдержадміністрації Дмитра Живицького визначились із планом заходів у День Соборності України та День пам’яті Героїв Крут.

В обговоренні взяли участь громадські активісти, правоохоронці, представники сумської міської влади та структурних підрозділів облдержадміністрації.

«На святі єдності усі мають буди єдиними – без політичної приналежності, символіки, щоб показати, що усі ми є одним цілим, як і наша Україна», – прокоментував Дмитро Живицький.

Традиційно 22 січня у день єднання двох частин України влада разом з громадськістю вшанує пам’ять біля могил борців за незалежність та покладе квіти у підніжжя пам’ятника Тараса Шевченка.

Після цього відбудеться щорічний флешмоб, учасники якого йтимуть від Альтанки і ТРЦ «Мануфактура» на зустріч одне одному і на Харківському мосту з’єднають Суми в одне ціле, як 99 років тому з’єднували Україну.

Окрім цього, 22 січня у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921», яка присвячена саме Дню Соборності України і яка потім вирушить у подорож районами Сумщини.

Наприкінці урочистостей жителі Сумщини візьмуть участь в акції «Вогні Соборності Єднають Україну» та запалять свічки біля пам’ятника Тараса Шевченка.

А 29 січня до Дня пам’яті Героїв Крут у Сумському обласному краєзнавчому музеї проведуть годину пам’яті «Крути – символ героїзму українського юнацтва» з демонстрацією фото- та відеофактів. Про Героїв Крут краєзнавці згодом розкажуть і у військових частинах.

Також планується створення відеоролику на вірш Павла Тичини «Пам’яті тридцяти», де рядки з твору зачитають студенти, пенсіонери, громадські діячі, активісти, представники органів влади.