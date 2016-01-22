Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46186

Сумщина готується до Дня Соборності України

На нараді під головуванням керівника апарату облдержадміністрації Дмитра Живицького визначились із планом заходів у День Соборності України та День пам’яті Героїв Крут.

В обговоренні взяли участь громадські активісти, правоохоронці, представники сумської міської влади та структурних підрозділів облдержадміністрації.

«На святі єдності усі мають буди єдиними – без політичної приналежності, символіки, щоб показати, що усі ми є одним цілим, як і наша Україна», – прокоментував Дмитро Живицький.

Традиційно 22 січня у день єднання двох частин України влада разом з громадськістю вшанує пам’ять біля могил борців за незалежність та покладе квіти у підніжжя пам’ятника Тараса Шевченка.

Після цього відбудеться щорічний флешмоб, учасники якого йтимуть від Альтанки і ТРЦ «Мануфактура» на зустріч одне одному і на Харківському мосту з’єднають Суми в одне ціле, як 99 років тому з’єднували Україну.

Окрім цього, 22 січня у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921», яка присвячена саме Дню Соборності України і яка потім вирушить у подорож районами Сумщини.

Наприкінці урочистостей жителі Сумщини візьмуть участь в акції «Вогні Соборності Єднають Україну» та запалять свічки біля пам’ятника Тараса Шевченка.

А 29 січня до Дня пам’яті Героїв Крут у Сумському обласному краєзнавчому музеї проведуть годину пам’яті «Крути – символ героїзму українського юнацтва» з демонстрацією фото- та відеофактів. Про Героїв Крут краєзнавці згодом розкажуть і у військових частинах.

Також планується створення відеоролику на вірш Павла Тичини «Пам’яті тридцяти», де рядки з твору зачитають студенти, пенсіонери, громадські діячі, активісти, представники органів влади.

Общество День соборости Украины
view counter

По тематике

Сумчан звуть запалити Україну
20.01.2017 15:17

Сумчан звуть запалити Україну

22 січня о 16:00 в сквері Шевченка на вул. Соборній на честь свята Дня Соборності України Сумським обласним осередком...

20.01.2017 11:06

В Сумской налоговой отметили День Соборности

Специалисты Государственной налоговой инспекции в г. Сумы не смогли остаться в стороне от празднования Дня Соборности Украины....

20.01.2017 08:40

В Сумах отметят День соборности Украины

На информпортале Сумского горсовета появился список мероприятий по случаю Дня соборности Украины....

18.01.2017 15:41

Как в Сумах отметят День Соборности

С завтрашнего дня в Сумах начинаются мероприятия ко Дню Соборности Украины....

В Сумах открылась выставка, посвященная Дню соборности Украины
22.01.2016 12:04

В Сумах открылась выставка, посвященная Дню соборности Украины

В Сумском краеведческом музее открылась фотодокументальная выставка, приуроченная к празднованию 97-ой годовщины Дня Соборности Украины....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.