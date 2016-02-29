На Сумщине стартовал III этап всеукраинских ученических олимпиад Соревнования по базовым дисциплинам будут проходить с 12 января по 11 февраля.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, олимпиады будут проведены по 18 учебным предметам на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Сумского государственного университета, Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №27. В интеллектуальных соревнованиях примут участие 957 учащихся 7-11 классов учреждений общего среднего образования Сумщины.