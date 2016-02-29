На Сумщине стартовал III этап всеукраинских ученических олимпиад

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, олимпиады будут проведены по 18 учебным предметам на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Сумского государственного университета, Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №27.
В интеллектуальных соревнованиях примут участие 957 учащихся 7-11 классов учреждений общего среднего образования Сумщины.
Начались интеллектуальные конкурсы соревнованиями по украинскому языку и литературе....
13 января на Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад....
Более 300 сумских школьников одержали победу во втором (городском) этапе всеукраинских ученических олимпиад....
22 из 30 сумских школьников вернулись домой с призовыми местами со всеукраинских олимпиад....
По итогам участия в III этапе Всеукраинских ученических олимпиад команда учащихся города завоевала 102 диплома, составляет 91% от общего количества...