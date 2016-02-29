Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50128

На Сумщине стартовал III этап всеукраинских ученических олимпиад

Соревнования по базовым дисциплинам будут проходить с 12 января по 11 февраля.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, олимпиады будут проведены по 18 учебным предметам на базе Сумского областного института последипломного педагогического образования, Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Сумского государственного университета, Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №27.

В интеллектуальных соревнованиях примут участие 957 учащихся 7-11 классов учреждений общего среднего образования Сумщины.

Общество Школьные олимпиады
view counter

По тематике

16.01.2017 13:39

В Сумах проходит III этап Всеукраинских ученических олимпиад

Начались интеллектуальные конкурсы соревнованиями по украинскому языку и литературе....

13.01.2017 08:16

На Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад

13 января на Сумщине стартует III этап всеукраинских ученических олимпиад....

29.12.2016 10:36

В Сумах завершился городской этап всеукраинских ученических олимпиад

Более 300 сумских школьников одержали победу во втором (городском) этапе всеукраинских ученических олимпиад....

11.04.2016 09:29

Сумские школьники показали себя на всеукраинских олимпиадах

22 из 30 сумских школьников вернулись домой с призовыми местами со всеукраинских олимпиад....

29.02.2016 11:40

Сумские школьники забрали почти все дипломы областных олимпиад

По итогам участия в III этапе Всеукраинских ученических олимпиад команда учащихся города завоевала 102 диплома, составляет 91% от общего количества...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.