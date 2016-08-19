На Сумщине более 2 тысяч детей-сирот и лишенных родительской опеки

Это составляет 1% от общего количества детей области. Об этом заявила заместитель начальника службы по делам детей Сумской облгосадминистрации Вера Тютюнник.
Так, по итогам 2017 года, в Сумской функционирует 22 детских дома семейного типа, в которых воспитывается 147 детей, и 159 приемных семей, в которых - 306 детей.
В течение 2017 года к семейным формам воспитания устроено 55 детей: 33 – в приемные семьи и 22 – в детских дома семейного типа (для сравнения, в 2016 году устроено 44 ребенка: 27 – в приемные семьи, 17 - в ДДСТ).
Также в прошлом году в области создано восемь новых приемных семей (в городе Сумы - 2, в Липоводолинском районе - 2, в Ахтырском районе - 1, в Путивльском районе - 1, в Конотопском районе - 1, в Великописаревском районе - 1) и три новые детские дома семейного типа (Ромны - 2, Краснопольский район - 1).
На Сумщине лидерами по количеству создания приемных семей и детских домов семейного типа являются Сумы, Ромны и Роменский район. Больше всего детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитывается в указанных выше семейных формах в Краснопольском районе.
Сейчас в приемных семьях и детских домах семейного типа в нашем регионе воспитывается 453 ребенка из числа сирот и лишенных родительской опеки.
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