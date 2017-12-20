Сумщина в десятке в рейтинге Минрегиона по формированию ОТГ

По результатам этого рейтинга, Сумская область является десятой по количеству объединенных громад, девятой - по покрытию ОТГ площади области, десятой по количеству территориальных громад, которые объединились и четырнадцатой - по количеству ОТГ с численностью менее 5000 человек.
Мониторинг представлен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 10 января этого года.
В соответствии с ним всего в Украине создано 699 объединенных территориальных громады, 34 из них ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.
Всего объединены 3244 громады, где проживает 6 млн человек.
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