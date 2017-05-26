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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Воинская часть 2276 отметила 25-летие

Воинская часть 2276 Национальной Гвардии Украины, расположенная на Сумщине, отметила свое 25-летие.

Украинских защитников с праздником поздравили представители областной власти. Поздравление от главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко военным передал начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталий Тимошенко.

«Ваша военная часть выполняет важные задачи - осуществляет охрану и оборону стратегических объектов. Областная власть, понимая важность этой работы, не остается в стороне и всячески способствует развитию вашей воинской части, - сообщил он. - Так, из областного бюджета в прошлом году было выделено более 250 тыс. гривен. Средства пошли на приобретение роботизированной IP-видеокамеры для эффективного видеонаблюдения и проведение текущих ремонтов и утепление казарменных помещений воинской части. Верю, что вы и впредь будете надежно стоять на страже государственных рубежей и достойно продолжать славную историю своей части, всегда будете оставаться образцом мужества, достоинства и чести, преданности своему народу и обязанности».

К поздравлению присоединились и первый зам главы областного совета Анатолий Ричкаль и военный комиссар областного военного комиссариата Тарас Давыденко. Они поблагодарили защитникам Украины за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, за преданность Украинскому народу.

Командир воинской части 2276 Виталий Степанисько, в свою очередь, отметил, что его бойцы будут и впредь достойно нести службу в зоне АТО, охранять границы Украины и Сумщины от врагов.

Общество Нацгвардия
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