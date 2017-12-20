На Сумщине на пожаре погиб хозяин дома

Сегодня, 12 января, в 6:37 в ГСПЧ-10 поступило сообщение о пожаре в с. Шатрище Ямпольского района. Огнем был охвачен жилой дом. В ходе тушения пожара был обнаружен труп хозяина дома. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Для тушения пожара было задействовано один пожарный автомобиль из пгт Ямполь и 1 пожарный автомобиль из с. Шатрище.
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